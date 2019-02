Schmalkalden

Schmalkalden richtet Thüringentag 2021 aus

26.02.2019, 18:23 Uhr | dpa

Die Stadt Schmalkalden wird 2021 den 18. Thüringentag ausrichten. Das beschloss das Kabinett in seiner Sitzung am Dienstag, wie eine Sprecherin der Thüringer Staatskanzlei mitteilte. Schmalkalden sei die einzige Kommune gewesen, die eine Initiativbewerbung zur Ausrichtung eingereicht hatte. Der Thüringentag gilt als eines der größten Volksfeste im Freistaat und wird seit 1996 gefeiert. 2019 findet das Fest in Sömmerda statt.