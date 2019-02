Nürtingen

62-Jähriger in Autotür eingeklemmt und schwer verletzt

26.02.2019, 18:39 Uhr | dpa

Schwer verletzt hat sich ein 62 Jahre alter Mann, der in seiner Autotür eingeklemmt wurde. Laut Polizei wollte der Mann am Dienstag mit seinem Auto gerade den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Nürtingen verlassen, als ein Teil seines Einkaufs im Wagen umfiel. Er stieg aus - vergaß aber, dass er an seinem Automatikgetriebe die Fahrstufe eingelegt hatte. Das Auto fuhr los und streifte mit der Tür ein anderes Auto. Beim Versuch, wieder einzusteigen, wurde der 62-Jährige in der Tür eingeklemmt. Eine Zeugin stellte über die Beifahrertür den Motor ab. Der Mann wurde aus seiner Lage befreit und in eine Klinik gebracht. Der Schaden auch an einem dritten Fahrzeug, gegen das der führerlose Wagen fuhr, liegt bei insgesamt 6500 Euro.