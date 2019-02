Erfurt

Betrügerische Telefonanrufe: Falsche Polizisten festgenommen

26.02.2019, 18:41 Uhr | dpa

Spezialkräfte der Polizei haben in Erfurt drei Männer festgenommen, die als falsche Polizisten viele betrügerische Telefonanrufe getätigt haben sollen. Die Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahren wurden in der Nacht zu Dienstag dingfest gemacht, wie die Sicherheitskräfte mitteilten. Die Staatsanwaltschaft Erfurt beantragte für sie beim Amtsgericht Erfurt Haftbefehle. Sie wurden am Dienstag in verschiedene Thüringer Justizvollzugsanstalten gebracht.

In den vergangenen Wochen hatte es in Thüringen vermehrt Vorfälle mit Betrügern gegeben, die sich am Telefon als Polizisten ausgaben und auf diese Weise versuchten, Geld oder andere Wertsachen zu erbeuten. Allein in Erfurt zählte die Polizei seit Januar mehr als 250 Betrugsversuche. Die Täter konnten dabei Geld, Gold und Schmuck im Wert von rund 300 000 Euro erbeuten.

Die Kriminalpolizei Erfurt reagierte den Angaben zufolge mit einer eigenen Ermittlungsgruppe. Die Staatsanwaltschaft Erfurt leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs gegen Unbekannt ein. Dadurch seien verschiedene kriminaltaktische Maßnahmen möglich geworden, hieß es. Unter anderem wurden die Wohnungen der drei Männer durchsucht. Sie sollen ihren Hauptwohnsitz in Bremen, aber auch in Thüringen Wohnungen angemietet haben. Bei den Durchsuchungen fand die Polizei umfangreiches Beweismaterial, das nun ausgewertet werde.