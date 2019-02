Köln

Polizei fasst Betrüger: Knapp halbe Million Euro Schaden

26.02.2019, 19:33 Uhr | dpa

Köln (dpa/lnw) - Sie sollen im Internet Hunderte Menschen betrogen haben: Die Polizei hat am Dienstag zwei Männer aus Köln gefasst, denen vorgeworfen wird, Online-Käufer mit sogenannten Fake-Shops betrogen zu haben. Das teilten die Beamten mit. Der Gesamtschaden betrage knapp 500 000 Euro. Die 45 und 47 Jahre alten Männer sollen Waren im Internet angeboten und Zahlungen per Vorkasse verlangt haben. Die bestellten Objekte schickten sie dann aber meist nicht an die Käufer. Wenn die wartenden Online-Shopper zur Polizei gingen, waren die Verdächtigen schon abgetaucht. Die Konten hatten sie laut Polizei mit gefälschten Ausweisen eröffnet.

Bei Durchsuchungen am Dienstag fand die Polizei außerdem Waren im Wert von vermutlich Hunderttausenden Euro, wie es in der Mitteilung hieß. Die Verdächtigen sollen sie bei Großhändlern bestellt, aber nicht bezahlt haben. Die beiden Männer kamen in Untersuchungshaft.