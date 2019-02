Berlin

Dachstuhl in Neukölln brennt: 50 Einsatzkräfte vor Ort

26.02.2019, 19:59 Uhr | dpa

Die Berliner Feuerwehr ist zum Brand eines Daches auf einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Neukölln ausgerückt. Etwa 50 Feuerwehrleute seien bei dem Haus in der Weserstraße im Einsatz oder auf dem Weg dorthin, teilte ein Feuerwehrsprecher am Dienstagabend mit. Personen waren nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr.