Koblenz

Ehepaar bei Unfall auf Autobahn schwer verletzt

26.02.2019, 20:53 Uhr | dpa

Ein Ehepaar ist bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Autobahn 48 an der Anschlussstelle Koblenz-Nord schwer verletzt worden. Die beiden Autos seien am Dienstag zunächst seitlich nebeneinander gefahren, teilte die Autobahnpolizei in Montabaur mit. Als die 56 Jahre alte Fahrerin mit ihrem Wagen von der mittleren auf die linke Spur wechselte, schnitt sie das Auto eines 49-Jährigen - es kam zum Zusammenstoß und die Frau überschlug sich mehrfach mit ihrem Fahrzeug. Die 56-Jährige und ihr Ehemann wurden dabei schwer verletzt. Der Verkehr staute sich wegen der Rettungsarbeiten im Berufsverkehr mehrere Kilometer.