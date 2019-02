Berlin

Brand in Hohenschönhausen: 18 Personen gerettet

26.02.2019, 21:05 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Hohenschönhausen hat die Feuerwehr am Dienstagabend 18 Personen gerettet. Acht Bewohner wurden über Leitern geborgen, zehn über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Verletzt wurde bei dem Brand in der Wartiner Straße niemand. Die Feuerwehr war mit etwa 35 Einsatzkräften unterwegs.