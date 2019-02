Seniorin verursacht Unfall und stirbt

26.02.2019, 21:14 Uhr | dpa

Eine über 80 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen auf der Bundesstraße Herborn-Driedorf (B 255) ums Leben gekommen. Die Frau war am frühen Dienstagabend an der Anschlussstelle bei Schönbach von einer Nebenstraße auf die Bundesstraße aufgefahren und hatte dabei das andere Auto übersehen, wie die Polizei in Gießen mitteilte. Bei dem Zusammenprall kam die Frau ums Leben. Der Mann, der am Steuer des anderen Wagen saß, wurde verletzt. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.