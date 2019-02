Hennweiler

24-Jähriger überschlägt sich mit Auto: Schwer verletzt

26.02.2019, 21:38 Uhr | dpa

Ein 24 Jahre alter Mann hat sich in der Nähe von Hennweiler (Landkreis Bad Kreuznach) mit seinem Auto überschlagen und schwer verletzt. Er sei aus bislang ungeklärter Ursache am Dienstag auf der Kreisstraße 5 in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Der Wagen hat nach den Angaben vom Dienstag einen Totalschaden.