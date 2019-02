Hamburg

Neue Strategie: Beiersdorf kündigt Millioneninvestitionen an

26.02.2019, 22:36 Uhr | dpa

Beiersdorf will mit Investitionen in die Konsumenten-Sparte für weiteres Wachstum sorgen. Ab dem laufenden Jahr sollen dafür jährlich 70 bis 80 Millionen Euro ausgegeben werden, wie aus einer am Dienstagabend nach einer Aufsichtsratssitzung veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Der Umsatz soll 2019 um drei bis fünf Prozent steigen, nach einem Anstieg um über fünf Prozent im Vorjahr.

"Die Konsumgüterindustrie befindet sich in einem historischen Umbruch", sagte der neue Beiersdorf-Chef Stefan De Loecker laut Mitteilung. "Unser gesamtes Geschäftsmodell muss sich an die neuen wirtschaftlichen und technologischen Bedingungen anpassen."