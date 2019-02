Kiel

Prozess um Waffen-Export nach Kolumbien geht weiter

27.02.2019, 02:09 Uhr | dpa

Der Prozess wegen des Verdachts illegaler Pistolenlieferungen aus Eckernförde über die USA nach Kolumbien wird heute vor dem Landgericht Kiel fortgesetzt. Zunächst wird es darum gehen, ob Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidiger eine Verständigung erzielt haben. Im Raum stehen Bewährungsstrafen gegen zwei Angeklagte Ex-Manager in Höhe von einem Jahr und sechs Monaten bis zu einem Jahr und zehn Monaten. Für den dritten Angeklagten ist eine Strafe zwischen sechs Monaten und einem Jahr im Gespräch.

Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Managern vor, für die Lieferung von mehr als 47 000 Pistolen vom Typ SP 2022 aus Deutschland in die USA zwischen April 2009 und April 2011 verantwortlich zu sein. Von diesen Waffen wurden in der Folge über die US-Schwester von Sig Sauer mehr als 38 000 Pistolen nach Kolumbien weiterverkauft. Für das Waffengeschäft in die USA lag zwar eine Genehmigung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) vor. Sie erlaubte laut Anklage aber keine weitere Ausfuhr nach Kolumbien.