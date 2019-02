Kassel

HessenForst informiert zu Waldzustand und Borkenkäfer-Plage

27.02.2019, 02:21 Uhr | dpa

Der Landesbetrieb HessenForst äußert sich heute zum Zustand des Waldes in Hessen. Die Auswirkungen des vergangenen Jahres mit Hitze, Dürre und Stürmen stellten den Wald vor große Herausforderungen. Die Experten rechnen aber auch damit, dass sich der Borkenkäfer ab dem Frühjahr massenhaft vermehren wird. Welche Auswirkungen die Bevölkerung erwarten muss, was HessenForst gegen die Massenvermehrung der Borkenkäfer sowie gegen andere Schädlinge unternimmt, wollen die Fachleute heute in Kassel vorstellen.

Hessens Wälder haben bereits im vergangenen Jahr sehr unter Borkenkäfern gelitten. Von insgesamt 3,6 Millionen Kubikmeter Schadholz waren 900 000 Kubikmeter von dem Schädling befallen. Dies war nach 2004 die zweitgrößte Käferholzmenge im hessischen Staatswald der letzten 30 Jahre, wie HessenForst vor kurzem berichtet hatte. Wesentlich größer waren allerdings die Schäden durch Sturm Friederike - dadurch fielen rund 2,7 Millionen Kubikmeter Schadholz an.