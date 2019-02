Kiel

Messerattacke auf Ex-Partnerin: Urteil erwartet

27.02.2019, 03:08 Uhr | dpa

Das Landgericht in Kiel. Foto: Carsten Rehder/Archiv (Quelle: dpa)

Im Prozess um einen Messerangriff auf einem Supermarktparkplatz in Neumünster will das Kieler Landgericht heute das Urteil verkünden. Der 59-jährige Angeklagte muss sich wegen versuchten Mordes verantworten. Er soll seine ehemalige Lebensgefährtin im April 2018 durch zwei Stiche in Hals und Oberkörper verletzt haben. Der Mann gestand die Tat vor Gericht, bestritt aber eine Tötungsabsicht. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von vier Jahren und sieben Monaten. Der Verteidiger beantragte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren zur Bewährung.