Osnabrück

Bischof Bode zieht Konsequenzen aus Missbrauchsfällen

27.02.2019, 03:10 Uhr | dpa

Wenige Tage nach einer Konferenz des Vatikans zum Umgang der katholischen Kirche mit den Missbrauchsfällen stellt auch das Bistum Osnabrück weitere Schritte zur Aufarbeitung vor. Bischof Franz-Josef Bode will heute ein erweitertes Konzept für den Umgang mit sexualisierter Gewalt vorstellen. Auch mit externen Fachleuten will sein Bistum unter anderem die Hilfe für Betroffenen und ihre weitere Betreuung verstärken. Zudem soll der Umgang des Bistums mit Tätern und Beschuldigten überdacht werden. Kürzlich waren Missbrauchsfälle eines inzwischen pensionierten Priesters in mehreren Gemeinden des Bistums über Jahrzehnte hinweg bekannt geworden. Derzeit sind 16 Opfer bekannt.