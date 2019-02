Darmstadt

Urteil in Prozess um tödlichen Ehestreit wird erwartet

27.02.2019, 03:43 Uhr | dpa

Darmstadt (dpa/lhe) – Mit den Plädoyers der Verteidigung wird heute vor dem Landgericht Darmstadt der Prozess um einen tödlichen Ehestreit in Kelsterbach fortgesetzt. Danach wird die Kammer voraussichtlich beraten und ihr Urteil im Fall des 72 Jahre alten Angeklagten verkünden. Die Staatsanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche neun Jahre und zehn Monate Haft wegen Totschlags gefordert.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hatte der Mann im vergangenen April mit seiner Frau um eine Steuernachzahlung gestritten. Dabei soll er sie mit einer abgebrochenen Flasche tödlich an der Halsschlagader verletzt haben. Einem psychiatrischen Gutachten zufolge konnte der Angeklagte wegen einer Demenz seine Affekte nicht voll kontrollieren. Er könnte daher nur eingeschränkt schuldfähig sein. Der Angeklagte bestritt in dem Verfahren, seiner 63 Jahre alten Ehefrau absichtlich in den Hals gestochen zu haben.