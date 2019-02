Beeskow

Mozarts "Zauberflöte" im Mittelpunkt der Oper Oder-Spree

27.02.2019, 05:25 Uhr | dpa

Gertrud Zucker, Malerin, zeigt in ihrem Atelier das von ihr illustrierte Buch "Die Zauberflöte". Foto: Patrick Pleul/Archiv (Quelle: dpa)

Im Landkreis Oder-Spree laufen die Vorbereitungen für die 19. Ausgabe des regionalen Musikfestivals Oper Oder-Spree. In diesem Jahr werden ausgewählte Nachwuchssänger gemeinsam mit dem Neuen Bulgarischen Sinfonieorchester Sofia Mozarts "Zauberflöte" aufführen. Die Premiere ist für den 4. Juli in der Burg Beeskow geplant. Insgesamt soll es acht Vorstellungen geben, darunter auch im Kreuzhof des Klosters Neuzelle. Erstmals in der Geschichte des Festivals ist auch eine Inszenierung für Kinder geplant. Inspiriert wurden die Organisatoren von Oper Oder-Spree durch Zeichnungen der Kinderbuchillustratorin Gertrud Zucker aus Bad Saarow.