Jugendherbergen sind als Quartier begehrt

27.02.2019, 06:19 Uhr | dpa

Die 22 Jugendherbergen in Sachsen sind bei Touristen weiterhin als Unterkunft beliebt. Im vergangenen Jahr seien rund 350 000 Übernachtungen gezählt worden, teilte das Jugendherbergswerk Sachsen in Chemnitz mit. Das entspreche etwa dem Niveau der Vorjahre. In diesem Jahr feiert der Landesverband sein hundertjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass sind unter anderem drei große Familienfeste geplant. Unter dem Motto "Klischee Olé" sollen unter anderem die Klischees über Jugendherbergen unterhaltsam auf den Prüfstand gestellt und persönliche Geschichten erzählt werden.