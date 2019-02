Osten

Lagerhalle in Osten brennt nieder: Feuerwehr im Großeinsatz

27.02.2019, 06:50 Uhr | dpa

Ein Brand in einer Lagerhalle in Osten (Kreis Cuxhaven) hat der Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch einen Großeinsatz beschert. Die zu einer Tischlerei gehörende Halle wurde von den Flammen komplett zerstört, wie die Polizei mitteilte. Der geschätzte Schaden soll im hohen sechsstelligen Bereich liegen. Wie das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. In der Halle lagerten wohl unter anderem Fahrzeuge, Holz und Werkzeuge, die ebenfalls dem Brand zum Opfer fielen. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr mit rund 160 Einsatzkräften dauerten in den frühen Morgenstunden noch an. Der Berufsverkehr auf der Landstraße sowie der nahen B495 könne dadurch beeinträchtigt werden, sagte die Polizei.