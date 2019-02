Köln

Psychologe: Viele wählen ein Kostüm, um Kontakte zu knüpfen

27.02.2019, 07:01 Uhr | dpa

Viele Menschen investieren viel Zeit und Geld, um ein perfektes Karnevalskostüm zu finden. Aber warum? Die Lust am Verkleiden hat nach Ansicht des Psychologen Alfred Gebert mit der erleichterten Kontaktaufnahme zu anderen Menschen zu tun. "Die meisten wählen ein Kostüm in der Hoffnung, Kontakte zu knüpfen. Da kann man auf die Leute zugehen", sagte Gebert der Deutschen Presse-Agentur. Man schlüpfe in eine andere Rolle, breche aus dem Alltag aus. "Die meisten merken dann auch: Ich kann auch die anderen vier Jahreszeiten im Jahr aus mir raus und auf andere zugehen. Es gibt da häufig eine Art Lerneffekt", sagte Gebert.