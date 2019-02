Quedlinburg

18-Jährige stirbt nach Auffahrunfall auf A36

27.02.2019, 07:05 Uhr | dpa

Eine 18-Jährige ist bei einem Auffahrunfall auf der A36 in Quedlinburg ums Leben gekommen. Die junge Frau wechselte am Dienstagabend beim Auffahren auf die Autobahn mit ihrem Wagen direkt auf die Überholspur, ohne auf den Verkehr zu achten, wie die Polizei mitteilte. Der folgende 51-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte mit seinem Fahrzeug ungebremst auf das Auto der Frau auf. Er erlitt nur leichte Verletzungen. Die Unfallverursacherin hingegen wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo sie dann starb. Die Autobahn blieb in Richtung Niedersachsen für rund fünf Stunden lang gesperrt.