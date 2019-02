Berlin

Gruppe greift in Marzahn jungen Mann an und raubt ihn aus

27.02.2019, 07:11 Uhr | dpa

Eine Gruppe von zehn Menschen hat in Berlin-Marzahn einen jungen Mann angegriffen und ausgeraubt. Der 22-Jährige und ein 35-jähriger Passant, der dem Mann habe helfen wollen, seien dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am späten Dienstagabend in der Marzahner Promenade. Der 22-Jährige sei mit einem Menschen aus der Gruppe in einen Streit geraten, woraufhin die ganze Gruppe auf ihn losgegangen sei. Dem jungen Mann wurde nach Polizeiangaben ins Gesicht geschlagen, bei der Auseinandersetzung seien ihm dann die Armbanduhr und der Rucksack abgenommen worden. Anschließend sei auch der Passant, der sie Szene beobachtet und eingegriffen habe, verletzt worden. Die Angreifer seien unerkannt entkommen.