Frankfurt am Main

Frankfurter U-Bahn-Linie 4 weiter gestört

27.02.2019, 08:00 Uhr | dpa

Nach Oberleitungsschäden fährt die Frankfurter U-Bahn-Linie 4 weiterhin nur eingeschränkt. Züge der U4 werden voraussichtlich bis 10.00 Uhr am Mittwochvormittag nicht zwischen Enkheim und Seckbacher Landstraße sowie zwischen Bockenheimer Warte und Konstablerwache verkehren. Das teilte die Frankfurter Verkehrsgesellschaft VGF auf ihrer Internetseite mit. Es wurde ein Pendelzug eingesetzt. Hintergrund sind Schäden an der Oberleitung, zu denen es in der Nacht zum Dienstag sowie am Dienstagmorgen gekommen war. Zwei U-Bahnen mussten deswegen evakuiert werden.