Erfurt

Nach Raubversuch: Ladendetektive und Polizisten verletzt

27.02.2019, 08:45 Uhr | dpa

Zwei Männer haben in Erfurt nach einem versuchten Raub je zwei Ladendetektive und Polizisten verletzt. Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge hatte ein 26-Jähriger am Dienstagnachmittag versucht, in einem Geschäft ein Basecap zu klauen. Daraufhin sei er ebenso wie sein 19-jähriger Begleiter von Ladendetektiven gestellt worden. Der 26-Jährige habe die Detektive geschlagen und getreten - sein Begleiter habe zunächst in ein Schnellrestaurant fliehen können, wo er einer Frau ins Gesicht gespuckt habe. Letztlich nahmen alarmierte Polizisten beide Männer fest, wobei der 19-Jährige auch noch zwei Beamte leicht verletzte. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte gegen die Männer.