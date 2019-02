Fürth

Bauboom in Bayern: Auftragsplus für bayerische Firmen

27.02.2019, 08:50 Uhr | dpa

Bayerns Bauunternehmen verzeichnen ein kräftiges Auftragsplus: Die Zahlen für das Jahr 2018 ergeben einen Zuwachs von 20,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wie das Landesamt für Statistik in Fürth am Mittwoch mitteilte, legten alle Sparten zu. Der Wert der Aufträge war mit 10,65 Milliarden Euro um 1,83 Milliarden Euro höher als im Vorjahr. Am meisten punkteten den Angaben zufolge der gewerbliche und industrielle Tiefbau. Hier beträgt die Zuwachsrate 111,9 Prozent.

Steigerungen gibt es den Statistikern zufolge jedoch nicht überall: In Oberbayern ansässige Betriebe konnten mit 3,72 Milliarden Euro ein Plus von 35,5 Prozent verbuchen. Dagegen sind die Aufträge in den Regierungsbezirken Ober- und Mittelfranken rückläufig. Das Minus beträgt dort 4,9 Prozent und 10,7 Prozent.