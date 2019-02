Offenbach am Main

Fahnen falsch gehisst: Staatsanwaltschaft prüft Fall

27.02.2019, 09:30 Uhr | dpa

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt prüft den Fall von kopfüber gehissten Fahnen im osthessischen Schlüchtern. Dabei stehe man noch am Anfang, sagte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde am Mittwoch. Der Vorgang sei gerade erst eingegangen. Es geht um den Verdacht der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole sowie um Volksverhetzung. Weitere Angaben machte sie nicht.

Am Vortag war bekannt geworden, dass vor einer Polizeiwache in Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) am Holocaust-Gedenktag Ende Januar die Deutschland- und die Hessenfahne kopfüber gehisst worden waren. Nach Angaben des Innenministeriums vom Dienstag ermittelt der Staatsschutz im Polizeipräsidium Südosthessen. Um wie viele Polizisten es geht, wurde zunächst nicht mitgeteilt.