Bad Vilbel

Sprengung eines Geldautomaten scheitert

27.02.2019, 09:36 Uhr | dpa

Unbekannte Täter sind am frühen Mittwochmorgen mit dem Versuch gescheitert, einen Geldautomaten in Bad Vilbel zu sprengen. Wie die Polizei mitteilte, leiteten die Täter zwar Gas in das Gerät in einer Bankfiliale, ein größerer Effekt blieb aber aus. "Der Automat wurde zwar leicht beschädigt, gab aber den Tätern kein Geld preis." Eine Zeugin beobachtete, wie zwei dunkel gekleidete und vermummte Menschen auf einem Motorroller ohne Kennzeichen flüchteten. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 1000 Euro.