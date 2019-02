Griesheim

Polizist nach Unfall von Streifenwagen gestorben

27.02.2019, 09:57 Uhr | dpa

Rund zweieinhalb Wochen nach einem Unfall im Streifenwagen ist einer der beiden verunglückten Polizisten gestorben. Das sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Mittwoch im hessischen Landtag in Wiesbaden und drückte den Angehörigen sein Mitgefühl aus. Der 33 Jahre alte Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen sei am Dienstag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Sein 45 Jahre alte Kollege sei nicht lebensgefährlich verletzt worden. Beuth kündigte an, dass für die Polizeiautos im Land Trauerflor angeordnet werde.

Die beiden Beamten waren am 9. Februar während eines Einsatzes an einer Autobahnauffahrt bei Darmstadt von der Straße abgekommen. Laut Polizeibericht saß der 45-Jährige am Steuer. Das Auto prallte gegen eine Betonbegrenzung und überschlug sich. Die Streife war alarmiert worden, weil bei Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) Schüsse gemeldet worden waren. Wie sich später herausstellte, stammten diese von einer erlaubten Jagd.