Berlin

Zwei Verletzte bei Unfall mit Feuerwehrauto in Kreuzberg

27.02.2019, 11:37 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einem Feuerwehrauto sind in Berlin-Kreuzberg zwei Personen verletzt worden. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, wurden die Einsatzkräfte am Mittwochvormittag zu dem Unfall an der Ecke Alte Jakobsstraße/Neuenburger Straße gerufen. Dort war ein Wirtschaftsfahrzeug der Feuerwehr mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Das Feuerwehrauto kippte dabei auf die Seite. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Wie es zu dem Unfall kommen konnte war zunächst unklar.