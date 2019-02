Schwerin

Mehr Kredite durch Wohnungsbau bei Sparkasse

27.02.2019, 11:42 Uhr | dpa

Der boomende Wohnungsbau hat bei der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin im letzten Jahr zu deutlich mehr Kreditvergaben geführt. Mit 202 Millionen Euro an neu vergebenen Krediten sei ein Zuwachs von mehr als einem Drittel im Vergleich zum Vorjahr erzielt worden, teilte die nach eigenen Angaben drittgrößte Sparkasse des Landes am Mittwoch mit. Besonders gefragt seien private wie gewerbliche Wohnbaufinanzierungen gewesen. Insgesamt verzeichnete das Geldinstitut 1,3 Milliarden Euro in bestehenden Krediten. Trotz des niedrigen Zinsniveaus und Problemen der Landesbank Nord, an der die Sparkassen MVs beteiligt sind, sei die Bilanzsumme der Mecklenburg-Schweriner Sparkasse auf 2,3 Milliarden Euro gestiegen. Dem Ostdeutschen Sparkassenverband zufolge betrug das Gesamtkreditvolumen der Sparkassen in MV im letzten Jahr 8,8 Milliarden Euro.