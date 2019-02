Wiesbaden

Weniger Schwangerschaftsabbrüche: Zahl sinkt 2018 leicht

27.02.2019, 11:46 Uhr | dpa

Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche ist in Hessen im vergangenen Jahr wieder leicht zurückgegangen. 8538 der Eingriffe wurden gemeldet, 50 weniger als noch im Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden berichtete. Die Zahl war im Jahr 2006 erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen 1996 unter die Grenze von 10 000 gesunken und hatte seitdem tendenziell weiter abgenommen. 2017 allerdings gab es einen Anstieg um fast 430 Schwangerschaftsabbrüche. Hessen liegt mit der neuen Entwicklung im Bundestrend. Auch bundesweit ist die Zahl der Eingriffe 2018 leicht gesunken, sie liegt aber weiter bei mehr als 100 000. Rund 101 000 Eingriffe wurden im vergangenen Jahr gemeldet, dies ist laut Bundesamt ein Rückgang um 0,2 Prozent.