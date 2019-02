Beverstedt

46-jähriger Motorradfahrer bei Unfall getötet

27.02.2019, 11:53 Uhr | dpa

Ein 46 Jahre alter Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Beverstedt (Kreis Cuxhaven) ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben von Mittwoch bog ein 47-jähriger Autofahrer aus Beverstedt am Dienstag von der Bundesstraße 71 nach links auf die Landstraße 128 ab und übersah dabei aufgrund der tiefstehenden Sonne das aus Richtung Bremerhaven kommende Motorrad. Der aus der Gemeinde Hagen im Bremischen stammende Kradfahrer erlitt bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen und starb später in einem Krankenhaus.