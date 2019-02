Wiesbaden

Deutlich mehr Verkehrstote in Sachsen

27.02.2019, 13:07 Uhr | dpa

Auf Sachsens Straßen sind im vergangenen Jahr so viele Menschen ums Leben gekommen, wie lange nicht mehr. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, starben 197 Menschen bei Unfällen, 50 mehr als im Jahr zuvor. Der Anstieg um 34 Prozent ist demnach so hoch wie in keinem anderen Bundesland. Auch die Gesamtzahl der Verunglückten stieg um 4,2 Prozent auf 17 716.

Die Grünen im sächsischen Landtag verlangten von Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) eine Null-Verkehrstote-Strategie zu entwickeln. "Die Verkehrssicherheit muss vor der Geschwindigkeit stehen. Straßen und Kreuzungen sollen so gestaltet werden, dass Fehler gar nicht erst auftreten oder ihre Folgen weniger gravierend sind", sagte die verkehrspolitische Sprecherin Grünen-Fraktion, Katja Meier.