Wiesbaden

Weniger Abiturienten in Thüringen

27.02.2019, 13:17 Uhr | dpa

In Thüringen haben im vergangenen Jahr 8033 Schüler das Abitur oder Fachabitur gemacht. Das seien zwei Prozent weniger als im Vorjahr gewesen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Damit lag der Freistaat in etwa beim Bundesdurchschnitt von minus 1,8 Prozent. Insgesamt hatten in Deutschland im vergangenen Jahr fast 433 000 Schüler die Hochschul- oder Fachhochschulreife erworben. Nahezu in allen Bundesländern waren dabei die Zahlen rückläufig. Am stärksten war der Rückgang mit 13,5 Prozent in Schleswig-Holstein. Lediglich in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt war mit einem Plus von jeweils 5,1 Prozent ein bemerkenswerter Zuwachs zu verzeichnen. Die Statistiker erklärten den vorherrschenden Rückgang mit der demografischen Entwicklung in Deutschland.