Görlitz

Großbrand vermutlich bei Reparaturarbeiten ausgelöst

27.02.2019, 13:21 Uhr | dpa

Das Großfeuer in einer Görlitzer Autowerkstatt ist vermutlich bei Reparaturarbeiten in dem Gebäude ausgelöst worden. Kurz nach dem ein Monteur am Montag einen Wagen auf eine Hydraulikbühne gehoben und mit den Arbeiten begonnen hatte, sei der Brand ausgebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr in Görlitz am Mittwoch mitteilte. Das Feuer habe sich schnell auf etwa 18 Wagen und 300 in dem Gebäude gelagerte Sommerreifen ausgebreitet. Zunächst waren die Ermittler davon ausgegangen, dass auf dem Hof abgestellte Fahrzeuge aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten waren und das Feuer schnell auf das Gebäude übergegriffen hatte.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Görlitz werde gegen den Monteur, der bei dem Brand verletzt wurde, weiter wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Einzelheiten wollte sie nicht nennen. Auch genaue Angaben zur Höhe des Sachschadens konnte sie noch nicht machen, er werde aber mindestens im sechsstelligen Bereich liegen, so ein Sprecher.

Statiker hätten ermittelt, dass sie Grundmauern des Gebäudes zwar standfest, jedoch die Wände und Decken im Inneren nicht mehr stabil sind und abgerissen werden müssten, so ein Sprecher der Feuerwehr. Niemand dürfe das Gebäude betreten. Eine Sicherheitsfirma habe das Gelände eingezäunt und bewache es rund um die Uhr.