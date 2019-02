Wiesbaden

Etwas weniger Abiturienten in Sachsen

27.02.2019, 13:22 Uhr | dpa

Die Zahl der Abiturienten ist in Sachsen leicht zurückgegangen. Im Vorjahr erwarben demnach 14 723 Schüler die Fachhochschul- und Hochschulreife, ein Prozent weniger als 2017, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Nahezu in allen Bundesländern waren die Zahlen rückläufig. Bundesweit lag der Rückgang der Abiturienten bei 1,8 Prozent. Lediglich in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt war mit einem Plus von jeweils 5,1 Prozent ein bemerkenswerter Zuwachs zu verzeichnen. Die Statistiker erklärten den vorherrschenden Rückgang mit der demografischen Entwicklung in Deutschland.