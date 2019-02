Düsseldorf

Umweltschützer: Gründung eines Nationalparks Senne

27.02.2019, 14:28 Uhr | dpa

Ein Waldstück im Teutoburger Wald in der Nähe der Bielstein Schlucht. Foto: Oliver Krato/Archiv (Quelle: dpa)

Umweltverbände in Nordrhein-Westfalen protestieren gegen die Streichung der Option eines Nationalparks Senne aus dem Landesentwicklungsplan (LEP). Das widerspreche den Wünschen vieler Bürger, hieß es am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung des BUND, NABU und der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW (LNU). Die schwarz-gelbe Landesregierung werfe damit einen über Jahre erarbeiteten Kompromiss "über den Haufen".

Aus dem vergangene Woche vom Landeskabinett verabschiedeten Landesentwicklungsplan war der Satz, dass die Unterschutzstellung der Senne "als Nationalpark möglich ist", gestrichen worden. Die ostwestfälische Heidelandschaft mit seltenen Pflanzen und Tierarten soll als "einer der bedeutendsten zusammenhängenden Biotopkomplexe" in NRW erhalten werden. Der neue LEP muss noch durch den Landtag gehen.

Beim Naturschutz der Senne ergebe sich keine Veränderung, sagte ein Sprecher des für den LEP zuständigen Wirtschaftsministeriums. Außerdem sei auch der Nationalpark Eifel seinerzeit ohne eine entsprechende Festlegung im LEP gegründet worden.

Die Senne wird derzeit noch in weiten Teilen von den Briten als Truppenübungsplatz genutzt. Dies soll auch über 2020 hinaus so bleiben, hatten die Streitkräfte angekündigt. Daher stellt sich laut Landesregierung die Nationalpark-Frage derzeit gar nicht.

Bereits in ihrem Koalitionsvertrag hatten CDU und FDP einem Nationalpark Senne eine Absage erteilt. Es fehle "die erforderliche breite Akzeptanz in der Bevölkerung der Region". Die Umweltverbände verweisen dagegen auf eine repräsentative Emnid-Umfrage, wonach 85 Prozent der Menschen in NRW einen Nationalpark Senne befürworten.