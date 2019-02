Hanau

Geschlossene Frühchen-Intensivstation vor Wiedereröffnung

27.02.2019, 14:39 Uhr | dpa

Die nach vier Krankheitsfällen geschlossene Intensivstation für Frühgeborene des Hanauer Klinikums soll demnächst wiedereröffnet werden. In spätestens fünf Wochen seien die notwendigen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten abgeschlossen, teilte das Krankenhaus am Mittwoch mit. Wieso die vier Frühgeborenen Mitte Januar an dem Keim Enterobacter cloacae erkrankten, ist den Angaben zufolge jedoch weiterhin ungeklärt.

Drei der erkrankten Frühchen sind laut Klinik inzwischen genesen, zwei davon wurden bereits entlassen. Das vierte Baby, das sich damals in einem kritischen Zustand befand, wurde für eine spezielle Therapie in eine andere Klinik verlegt. Der nachgewiesene Erreger kommt in der Darmflora des Menschen vor und stellt für gesunde Erwachsene keine Gefahr dar.