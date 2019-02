Augsburg

Augsburg gegen Dortmund in der "Bringschuld"

27.02.2019, 14:46 Uhr | dpa

Der FC Augsburg will sich nach der 1:5-Klatsche in Freiburg gegen Borussia Dortmund rehabilitieren. Foto: P. Seeger/Archiv (Quelle: dpa)

Der FC Augsburg will sich nach der 1:5-Klatsche in Freiburg just im Spiel gegen den Tabellenführer Borussia Dortmund rehabilitieren. "Die Situation ist für uns so, dass wir uns klar in der Bringschuld sehen, vor allem den Fans gegenüber", sagte Trainer Manuel Baum am Mittwoch. In der Fußball-Bundesliga stecken die Schwaben im Abstiegskampf und sind nach nur einem Sieg aus den vergangenen 14 Spielen Tabellen-15. mit zwei Zählern Vorsprung auf den Relegationsrang.

Personell muss Baum am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport Player) erneut auf Leistungsträger wie Stürmer Alfred Finnbogason (Wadenverletzung) oder Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw (Adduktoren) verzichten. Bei beiden Profis könne erst in ein paar Tagen prognostiziert werden, ob sie in der nächsten Woche in das Mannschaftstraining zurückkehren.

"Es gibt bei ein paar Spielern Fragezeichen", sagte Baum über weitere angeschlagene Profis. "Der, der am wahrscheinlichsten zurückkommt, ist Andre Hahn, der Rest ist noch offen." Offensivspieler Hahn hatte gegen Freiburg ebenso wie etwa im Mittelfeld Jan Moravek verletzt gefehlt.