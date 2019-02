Jena

Bewerbungsphase für Open-Air-Jobmesse gestartet

27.02.2019, 15:18 Uhr | dpa

Bummeln und bewerben - Unternehmen können sich ab sofort für eine Open-Air-Jobmesse in der Jenaer Innenstadt bewerben. Das teilte die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena am Mittwoch mit. Die Messe, die den Namen "jobwalk" trägt, soll demnach am 22. Juni auf dem Marktplatz in der Innenstadt stattfinden. Bis zu 90 Unternehmen sollen die Chance erhalten, sich den Samstagsbummlern am Nachmittag zu präsentieren.