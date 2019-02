Offenbach am Main

Wetterdienst: Warmer und sonnenscheinreicher Winter

27.02.2019, 16:03 Uhr | dpa

Der zu Ende gehende Winter war für die Hessen mild und hell. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Mittwoch mitteilte, schien mit im Schnitt 185 Stunden die Sonne deutlich mehr als sonst. Der vieljährige Durchschnittswert des offiziellen Vergleichszeitraums von 1961 bis 1990 liege bei 136 Stunden. Die vergangenen drei Monate lagen mit ihrem Mittelwert um 49 Stunden darüber.

Wärmer war es auch: Der Durchschnittswert lag für das Bundesland in der Mitte Deutschlands mit 2,7 Grad rund 0,3 Grad über dem vieljährigen Mittel. Nach der Dürreperiode im vergangenen Sommer brachte in diesem Winter viel Niederschlag der Natur Erleichterung. Statt dem Durchschnittswert von 193 Litern pro Quadratmeter fielen in Hessen im vergangenen Winter 205 Liter Niederschlag pro Quadratmeter.

Damit liegt Hessen voll im Deutschlandtrend: Auch bundesweit waren der Dezember, der Januar und der Februar milder, niederschlagsreicher und sonniger als sonst im Schnitt. Eines sei an der Winterbilanz auffällig, sagte Wetterforscher Gerhard Lux: Der fast vergangene Februar sei seit April 2018 der elfte Monat in Folge, in dem die Sonnenscheindauer deutlich über dem vieljährigen Schnitt lag. Hochgerechnet auf das Monatsende werde dieser Monat als sonnenscheinreichster Februar sei Beginn der Aufzeichnungen 1951 in die Wettergeschichte eingehen, so Lux. Die DWD-Bilanz basiert auf einer ersten Auswertung von Ergebnissen der deutschlandweit rund 2000 Messstationen.