Wiesbaden

Arbeitsunfall an Baumaschine: Mann schwer verletzt

27.02.2019, 16:09 Uhr | dpa

Bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmorgen in Wiesbaden ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 37-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Das Unglück sei geschehen, als er an einer Baumaschine gearbeitet habe. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.