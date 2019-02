Berlin

Verdi schließt Warnstreiks bei BVG bis Dienstag aus

27.02.2019, 16:29 Uhr | dpa

Eine bestreikte Tram-Haltestelle an der Frankfurter Allee in Berlin. Foto: Paul Zinken/Archiv (Quelle: dpa)

Im Tarifkonflikt bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) bewegen sich beide Seiten aufeinander zu. Verdi sprach nach einer Sondierungsrunde am Mittwoch von einem konstruktiven Gespräch. Ein Sprecher der Gewerkschaft schloss weitere Warnstreiks bis Dienstag aus - dann steht die nächste Verhandlungsrunde an. In den Verhandlungen ging es bislang nur um den Manteltarifvertrag.

Der Kommunale Arbeitgeberverband kündigte an, dass nun auch die Entgeltregelungen einbezogen werden. "Wir wollen ein Gesamtpaket schnüren", sagte Geschäftsführerin Claudia Pfeiffer. Man habe ein gutes Gespräch geführt.

Verdi und der Beamtenbund verlangen, dass für alle rund 14 000 Beschäftigten die 36,5-Stunden-Woche gilt. Gefordert wird auch Weihnachtsgeld für Neulinge, ein Wegfall der unteren Lohngruppen und schnellere Gehaltssprünge, zudem für Gewerkschaftsmitglieder einmalig 500 Euro. Ein weiterer Verhandlungstermin ist am 28. März geplant.