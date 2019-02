Hilden

A3 nach schwerem Unfall mit Gefahrguttransporter gesperrt

27.02.2019, 17:16 Uhr | dpa

Ein schwerer Unfall mit einem Gefahrguttransporter hat am Mittwochmittag auf der Autobahn 3 am Kreuz Hilden zu einer stundenlangen Sperrung in Richtung Oberhausen geführt. Nach ersten Erkenntnissen war der Lastwagen mit 25 000 Litern einer entzündlichen Chemikalie beladen. Der Gefahrguttransporter sei auf einen weiteren Lkw aufgefahren, der nach einem Unfall auf der Strecke stand, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei die Schutzhülle des Tanks eingerissen. Es habe aber keine Gefahr durch austretende Stoffe bestanden.

Laut Feuerwehr sollte die Ladung des Transporters umgepumpt werden, um ihn danach zu bergen. Ein Ende des Einsatzes war am Nachmittag noch nicht absehbar. "Das könnte bis in die Nacht hinein dauern", sagte eine Sprecher der Feuerwehr.