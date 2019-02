Wiesbaden

68-Jährige bei Streit tödlich verletzt: Freund festgenommen

27.02.2019, 17:29 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: H.- C. Dittrich/Archiv (Quelle: dpa)

Eine 68 Jahre alte Frau aus Wiesbaden ist am Mittwochnachmittag bei einem Streit in ihrer Wohnung tödlich verletzt worden. Dringend tatverdächtig ist ihr 77 Jahre alter Freund, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Hausbewohner hatte am frühen Nachmittag die Polizei verständigt, nachdem die Frau mit Stichverletzungen zu einer Nachbarin geflüchtet war. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie an den Folgen ihrer Verletzungen starb. Der 77-Jährige wurde in der Wohnung festgenommen, die Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt.