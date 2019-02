Hamburg

Bürgerschaft stimmt länderübergreifendem Biotopverbund zu

27.02.2019, 18:58 Uhr | dpa

Naturflächen werden in Hamburg durch einen länderübergreifenden Biotopverbund besser vor Bebauung geschützt. Einem entsprechenden Antrag des rot-grünen Senats, die Umsetzung des Biotopverbundes in das Landschaftsprogramm der Stadt aufzunehmen, stimmte die Bürgerschaft am Mittwochabend zu. Der Verbund erstreckt sich auf rund 23 Prozent der Stadtfläche und schließt alle Hamburger Naturschutzgebiete sowie einige Landschaftsschutzgebiete und andere Grünflächen ein. Die natürlichen Lebensräume von Pflanzen und Tieren sollen damit nicht nur erhalten, sondern auch miteinander verbunden bleiben. Auf diesen Flächen darf künftig nur noch gebaut werden, wenn Senat und Bürgerschaft zustimmen.