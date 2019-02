Mühlhausen/Thüringen

Stadtrat bespricht wieder neuen Standort für Bratwurstmuseum

27.02.2019, 19:41 Uhr | dpa

Nach den heftigen Diskussionen über den Standort für das Bratwurstmuseum auf einem ehemaligen KZ-Außenlager in Mühlhausen befasst sich der Stadtrat heute wieder mit dem Thema. Nachdem der eigentlich geplante Standort verworfen wurde - dem der Stadtrat in einer früheren Sitzung schon zugestimmt hatte - hat die Stadt eine neue Fläche ins Auge gefasst. Sie liegt knapp nördlich des ursprünglich geplanten Geländes am Rand des Stadtwaldes in Mühlhausen.

Die Stadt, der private Investor und der Träger des Museums hätten sich auf den neuen Ort geeinigt, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Donnerstagabend soll der Stadtrat über eine Änderung des Flächennutzungsplanes abstimmen. Zudem soll ein neuer Beschluss zur Bebauung gefasst werden.

Das "1. Deutsche Bratwurstmuseum" gibt es seit mehr als einem Jahrzehnt in Holzhausen bei Arnstadt. Es soll unter anderem wegen der hohen Besucherzahlen in ein größeres Gebäude umziehen.

Ende Januar war öffentlich geworden, dass der ursprünglich geplante neue Standort auf dem Gelände eines ehemaligen Außenlagers des KZ Buchenwalds liegen sollte. Das sorgte für heftige Kritik in weiten Teilen der Öffentlichkeit, woraufhin der Plan verworfen wurde.