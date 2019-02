Berlin

Wasserfreunde Spandau verlieren gegen Busto Arsizio

27.02.2019, 20:24 Uhr | dpa

Die Wasserfreunde Spandau 04 haben ihr Champions-League-Heimspiel gegen den italienischen B-Gruppen-Zweiten BPM Sport Management Busto Arsizio am Mittwoch mit 8:13 (3:3, 1:2, 3:5, 1:3) verloren. Damit bleiben die Wasserballer bei weiter sieben Punkten Tabellen-Sechster und haben nach dem 9. Spieltag kaum noch realistische Chancen auf das Erreichen des Final 8 Anfang Juni in Hannover.

Vier Teams qualifizieren sich nach 14 Spielen für die Endrunde, für die Spandaus Gruppengegner Waspo (9:13-Heimniederlage gegen Szolnok) als Gastgeber unabhängig vom Hauptrundenabschneiden feststeht und damit nur noch drei weitere Teams das Ticket buchen. Aktuell liegen Jug Dubrovnik (22), Busto Arsizio (19), Olympiacos Piräus und Szolnok (je 15 Zähler) im Ranking vorn.

In der Partie gegen den mit einem halben Dutzend italienischer Nationalspieler besetzten Königsklassen-Neuling gingen die Gastgeber vor 250 Zuschauern in der Schwimmhalle Schöneberg konzentriert in das Spiel. Doch die 2:0-Führung gab keine Sicherheit, die Gäste glichen noch im ersten Spielabschnitt aus und gingen mit einem 5:4-Vorsprung in die Halbzeitpause. Ein ähnliches Szenario gab es im dritten Abschnitt - Spandau drehte erst das Spiel zum 7:6, kassierte dann aber vier Tore in Folge zum 7:10.