Weydandt glaubt an 96-Klassenerhalt

27.02.2019, 20:56 Uhr | dpa

Angreifer Hendrik Weydandt glaubt fest an den Klassenverbleib des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hannover 96. "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in der 1. Liga bleiben", sagte der 23-Jährige am Mittwochabend beim Neujahrsempfang der Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) in Barsinghausen.

"Was bringt es, jetzt aufzugeben? Wir sind gewillt, es allen zu zeigen", sagte Weydandt vor dem Duell beim direkten Konkurrenten VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr): "Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir die Anderen zum aufwachen bringen." Nach 23 Spieltagen ist 96 mit gerade mal 14 Punkten Vorletzter. Der VfB ist mit 16 Zählern Vorletzter.

Weydandt war vor der Saison vom Regionalligisten Germania Egestorf/Langreder zum Ligakonkurrenten Hannover 96 II gewechselt, empfahl sich aber schnell für den Profikader und ist inzwischen Stammspieler bei 96. "Glück, eine gute Menge Zufall und auch Fleiß gehören dazu", sagte Weydandt, der bis vor fünf Jahren noch in der Kreisliga kickte, zu seiner bisherigen ungewöhnlichen Karriere.

Weydandt beteuerte indes, bei seinem Wechsel nach Hannover nicht auf einen Aufstieg in den Profikader spekuliert zu haben. "Blöd bin ich auch nicht, aber damit habe ich nicht geplant."