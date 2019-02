Trier

Februar-Temperatur-Rekorde an mehreren Orten gebrochen

27.02.2019, 20:58 Uhr | dpa

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind am Mittwoch gleich an mehreren Orten Temperatur-Rekorde für Februar gepurzelt. Deutschlandweit am wärmsten war es an der Station in Saarbrücken-Burbach mit 21,7 Grad, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach sagte. Der vorangegangene Rekord an dem Ort von 20,4 Grad datierte vom Vortag.

Die Station Trier-Zewen kam am Mittwoch auf 21,4 Grad. Hier hatte der Rekord bislang bei 19,9 Grad gelegen. Auch der hielt nicht lang und war ebenfalls erst am Dienstag aufgestellt worden. An den deutschlandweiten Temperaturrekord für einen Tag im Februar kamen die Werte indes nicht heran: Der liegt laut DWD bei 23,1 Grad und wurde am 26. Februar 1900 im thüringischen Jena erreicht.