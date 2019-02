Aue

1. FC Köln nach Sieg in Aue wieder Zweitliga-Spitzenreiter

27.02.2019, 21:37 Uhr | dpa

Der 1. FC Köln hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang gewann am Mittwochabend das Nachholspiel beim FC Erzgebirge Aue vor 13 089 Zuschauern mit 1:0 (1:0). In der Tabelle liegen die Rheinländer mit 45 Punkten nun einen Zähler vor dem Hamburger SV. Marco Höger sorgte mit seinem Tor in der 35. Minute für den 14. Saisonsieg der Rheinländer. Die Auer haben nach der elften Niederlage in dieser Spielzeit noch sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone und liegen auf Rang zwölf.